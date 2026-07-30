Росавиация аннулировала сертификат на полеты у авиакомпании "Ижавиа"

Эрик Романенко/ТАСС Одна из российских авиакомпаний официально лишилась права летать. Как выяснили "Известия", Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта у регионального удмуртского перевозчика "Ижавиа".
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