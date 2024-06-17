Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 428 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Здоровцева
    Может быть ей пора остановиться в своих выкрутасах и имиджем, а просто петь. Раньше у неë это хорошо получалось!Возвращение певиц...
  • ММ
    И что? Украли генералы ТРИЛЛИОН! Кто-то вернет эти деньги? Отсидят, молодые еще, выйдут и будут им пенсионные накопле...Кто пришёл на сме...
  • Eduard
    Царство небесное герою!В Прикамье простя...

Под Челябинском бьёт двухметровый фонтан из фекалий

Под Челябинском бьёт двухметровый фонтан из фекалий

Местная администрация не может найти место прорыва канализации.В лесах города Коркино Челябинской области произошел прорыв канализации, и это привело к образованию фонтана из сточных вод.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх