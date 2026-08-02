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Аргументы недели

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ВСУ атаковали склад Wildberries в Самарской области — двое погибших

ВСУ атаковали склад Wildberries в Самарской области — двое погибших

ВСУ атаковали ночью склад Wildberries в Новосемейкино Самарской области, погибло два человека. Генерального директора Wildberries Татьяну Ким внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».

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