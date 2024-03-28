Налаживание контракта

Нынешний контракт Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России истекает 1 августа. Его заключили в ноябре 2022 года, когда наши команды уже более полугода были отстранены от международных соревнований.
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