Французская газета Le Parisien назвала 2023-й «годом Владимира Путина»

Французская газета Le Parisien назвала ушедший 2023-й «годом Владимира Путина». «Постоянное лидерство в конфликте в Украине, стойкая российская экономика, новые союзники по всему миру — 2023 год можно смело называть “годом Владимира Путина”, утверждает Le Parisien», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале 360tv.