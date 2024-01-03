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Французская газета Le Parisien назвала 2023-й «годом Владимира Путина»

Французская газета Le Parisien назвала 2023-й «годом Владимира Путина»

Французская газета Le Parisien назвала ушедший 2023-й «годом Владимира Путина». «Постоянное лидерство в конфликте в Украине, стойкая российская экономика, новые союзники по всему миру — 2023 год можно смело называть “годом Владимира Путина”, утверждает Le Parisien», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале 360tv.

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