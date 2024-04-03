Как люди "рубят бабло" на трагедии в Крокусе. В очередной раз про зоо- и экоактивистов

Сергей Лобачев

Вот не понятно от слова совсем. Откуда и почему взялась эта статья? Правильней было бы что бы тут, вместо неё было - такую то арестовали по обвинению в том то и том то за то то и то то. Ей грозит Н количество лет за решёткой. Вместо этого меня спрашивают мошенничество это или нет. И если коротко то ПОЧЕМУ ОНА ДО СИХ ПОР НА СВОБОДЕ??? Или Бастрыкин ещё не взял это на личный контроль?