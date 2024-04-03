Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 272 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • татьяна кирк
    Да при чём тут эта дешёвая  выскочка ? Не она же будет учить детей, а оплачивать их обучение.  А с паршивой овцы, хот...Помощь от Ксюши С...
  • Владимир Андрианов
    Вопрос не в том, как прилетел дрон, вопрос в том, почему он смог пролететь 1200 км над Россией и ни кто ни гу-гу. У н...Как вражеские дро...
  • Сергей Лобачев
    Вот не понятно от слова совсем. Откуда и почему взялась эта статья? Правильней было бы что бы тут, вместо неё было - ...Как люди "рубят б...

Как люди "рубят бабло" на трагедии в Крокусе. В очередной раз про зоо- и экоактивистов

Как люди "рубят бабло" на трагедии в Крокусе. В очередной раз про зоо- и экоактивистов

На западе Что-то давно у нас на канале ничего не было про Грету Тунберг. Если честно, я даже беспокоиться начал - и в западных СМИ про неё молчат.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Третьяк
А еще возникает вопрос к тем кто эту шалашевку пропустил на объект
Ответить
1 час.
ninikooo Митусова
Статью за мошенничество никто не отменял- науазать по полной мерзавку! На горе людей решила « денежку срубить»
Ответить
1 час.
Сергей Лобачев
Вот не понятно от слова совсем. Откуда и почему взялась эта статья? Правильней было бы что бы тут, вместо неё было - такую то арестовали по обвинению в том то и том то за то то и то то. Ей грозит Н количество лет за решёткой. Вместо этого меня спрашивают мошенничество это или нет. И если коротко то ПОЧЕМУ ОНА ДО СИХ ПОР НА СВОБОДЕ??? Или Бастрыкин ещё не взял это на личный контроль?
Ответить
12 мин.

Картина дня

наверх