На западе Что-то давно у нас на канале ничего не было про Грету Тунберг. Если честно, я даже беспокоиться начал - и в западных СМИ про неё молчат.
Как люди "рубят бабло" на трагедии в Крокусе. В очередной раз про зоо- и экоактивистов
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Александр Третьяк
А еще возникает вопрос к тем кто эту шалашевку пропустил на объект
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1 час.
ninikooo Митусова
Статью за мошенничество никто не отменял- науазать по полной мерзавку! На горе людей решила « денежку срубить»
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1 час.
Сергей Лобачев
Вот не понятно от слова совсем. Откуда и почему взялась эта статья? Правильней было бы что бы тут, вместо неё было - такую то арестовали по обвинению в том то и том то за то то и то то. Ей грозит Н количество лет за решёткой. Вместо этого меня спрашивают мошенничество это или нет. И если коротко то ПОЧЕМУ ОНА ДО СИХ ПОР НА СВОБОДЕ??? Или Бастрыкин ещё не взял это на личный контроль?
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12 мин.
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