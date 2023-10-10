Операцию на открытом сердце впервые провели бойцу в Запорожской области

В Запорожской области военные врачи впервые провели бойцу операцию на открытом сердце. Причем, сделали это почти у самой передовой — медики расчистили заброшенный склад и превратили его в современную операционную.
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