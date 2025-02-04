«Помнят, гады, красные даты»: жители Волгограда рассказали о мощной атаке БПЛА 

На город-герой обрушились сразу 25 беспилотников ВСУ.фото: vk.comСамой массовой атаке БПЛА подвергся Волгоград в самую главную свою дату – очередную 82-ю годовщину победы советских войск под Сталинградом 2 февраля.
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