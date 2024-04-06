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За рулем

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В России разработали революционный бензиновый двигатель

В России разработали революционный бензиновый двигатель

На выставке «Мотовесна-2024» в Москве был представлен уникальный отечественный бензиновый двигатель. Новинку, получившую название Gimura 1000s, разработали казанские энтузиасты во главе с Рустемом Зариповым.

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