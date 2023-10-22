Российский автопром против китайского: что показали на выставке Сomtrans 2023

ДО 3,5 ТОНН Разработчики «Соболя NN 4х4», для которого Сomtrans 2023 стал местом дебюта, постарались сохранить этому малотоннажнику свойственные для его заднеприводной версии эргономику и комфорт пассажирского автомобиля, одновременно повысив проходимость до уровня настоящих внедорожников.