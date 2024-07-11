Сокращения незаконных рубок в два раза добились на Дальнем Востоке

В Хабаровском крае продолжаются мероприятия по борьбе с незаконными рубками леса. По данным "Рослесинфорга", площадь незаконных рубок сократилась более чем вдвое - с 12,7 га до 6,6 га, а объем незаконно заготовленной древесины сократился в 2,6 раза, составив всего 482 кубометра.