Аккумуляторы всех новых Tesla Model 3 и Model Y в США — теперь не только самые дешёвые, но и на 100% американские

Tesla заявила, что Gigafactory Nevada установила рекорд по производству аккумуляторных батарей. В настоящее время все модели Model 3 и Model Y, поставляемые в США, используют аккумуляторные батареи, на 100% произведенные в США.
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