«Аллигаторы» выжигают оккупантов в курском приграничье (ВИДЕО)

Экипажи вертолётов Ка-52М ВКс РФ точными ударами поразили живую силу и бронированную технику ВСУ. Российская авиация ежедневно отражает атаки врага в Курской области, поддерживая наши подразделения при выдавливании украинских оккупантов с нашей территории.
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