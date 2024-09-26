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«Аллигаторы» выжигают оккупантов в курском приграничье (ВИДЕО)

«Аллигаторы» выжигают оккупантов в курском приграничье (ВИДЕО)

Экипажи вертолётов Ка-52М ВКс РФ точными ударами поразили живую силу и бронированную технику ВСУ. Российская авиация ежедневно отражает атаки врага в Курской области, поддерживая наши подразделения при выдавливании украинских оккупантов с нашей территории.

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