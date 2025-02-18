Валентина Матвиенко доложит Владимиру Путину об итогах официального трехдневного визита в Эфиопию

Эти переговоры глава государства держит на контроле Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что предоставит доклад президенту Владимиру Путину по итогам трехдневного официального визита делегации СФ в Эфиопию, начавшегося 18 февраля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии