Максим Решетников: туризм — один из приоритетов сотрудничества России и Мьянмы

Российские компании проявляют большой интерес к работе в Мьянме. Сформировался пул росийско-мьянманских проектов в сфере сельского хозяйства, энергетики, строительства и промышленности, которые российский бизнес готов реализовывать на территории республики.
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