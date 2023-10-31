За неделю COVID-19 подтвердился у 461 татарстанца

В Татарстане с 23 по 29 октября коронавирус обнаружили у 461 человека. Всего в республике с начала пандемии зарегистрировали 208 584 случая COVID-19, сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с распространением инфекции.
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