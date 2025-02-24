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Царьград

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Западные лидеры посетили Киев: обсуждение финансирования и будущих действий

Западные лидеры посетили Киев: обсуждение финансирования и будущих действий

Лидеры западных стран, такие как Джастин Трюдо и Урсула фон дер Ляйен, посетили Киев для обсуждения будущего финансирования Украины и ее отношений с США после возможного прихода Трампа к власти.

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