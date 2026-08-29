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Zero Hedge

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Pezeshkian Says Iran To Increase Gasoline Prices, Coupled With Rare Admission About US Sanctions

Pezeshkian Says Iran To Increase Gasoline Prices, Coupled With Rare Admission About US Sanctions

Pezeshkian Says Iran To Increase Gasoline Prices, Coupled With Rare Admission About US Sanctions Iran's President Masoud Pezeshkian on Friday issued a rare admission, describing that after six months of war initiated by the United States and Israel, the country's economy is feeling significant pain.

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