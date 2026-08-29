Pezeshkian Says Iran To Increase Gasoline Prices, Coupled With Rare Admission About US Sanctions Iran's President Masoud Pezeshkian on Friday issued a rare admission, describing that after six months of war initiated by the United States and Israel, the country's economy is feeling significant pain.
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