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«Миннесота» представила новую форму на сезон-2023/24

«Миннесота» представила новую форму на сезон-2023/24

«Миннесота» представила новую резервную игровую форму City Edition на сезон-2023/24. В качестве моделей выступили разыгрывающий Майк Конли и центровой Наз Рид.

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