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За рулем

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Рынок люксовых б/у машин в июле 2026 года сократился на 12%

Рынок люксовых б/у машин в июле 2026 года сократился на 12%

Агентство «Автостат» подвело итоги июля на вторичном рынке люксовых автомобилей. В прошлом месяце россияне приобрели 219 таких машин – это на 11,7% меньше, чем за аналогичный период 2025-го.

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