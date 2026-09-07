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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Рубина» Сиве забил 5 голов в 6 последних матчах. Сегодня – «Ахмату» с пенальти, который Буланов с ВАР назначил за руку Сидибе

Нападающий « Рубина »  Жак Сиве демонстрирует высокую результативность в последних матчах. 25-летний француз на 26-й минуте с пенальти открыл счет в матче 7-го тура  Альфа-Банк РПЛ против « Ахмата » (1:0, первый тайм).

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