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Царьград

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"Русские войска проводят накат за накатом, чтобы выбить противника из Курской области": фронтовая сводка глазами WarGonzo

"Русские войска проводят накат за накатом, чтобы выбить противника из Курской области": фронтовая сводка глазами WarGonzo

В зоне специальной военной операции продолжаются ожесточённые бои. О том, какая ситуация складывается для русских бойцов на Запорожском, Донецком фронте, а также на Часовоярском направлении и в Курской области, сообщает телеграм-канал WarGonzo.

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