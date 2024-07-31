В Китае рассказали о колебаниях торговли с Россией

В торговле РФ и Китая в 2024 году наблюдаются колебания, при которых в отдельные месяцы ее объем может расти или снижаться, рассказал заместитель директора института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайского народного университета Лю Сюй.
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