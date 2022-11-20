«Амкал» играет с 2Drots в 1/4 финала Winline Медиалиги

«Амкал» и 2Drots сыграют в третьем матче 1/4 финала Winline Медиалиги. «Дроты» вышли в плей-офф с 1-го места в группе B, «Амкал» – с 4-го места в группе A.
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