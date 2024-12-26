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  • Eduard
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Тысячи мужиков взвыли и взмолились: ATACMS "уничтожили офицерский штаб" на Курщине. В освобождённом ССО КНДР Плёхово убивали детей

Тысячи мужиков взвыли и взмолились: ATACMS "уничтожили офицерский штаб" на Курщине. В освобождённом ССО КНДР Плёхово убивали детей

С Курского приграничья приходят противоречивые данные. Враг докладывает о захвате 56 квадратных километров буквально за одну ночь, выбив наших защитников с позиций (это почти 14 городов Суджа).

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