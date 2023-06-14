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Движение беспилотных грузовиков запустили на трассе между Петербургом и Москвой

Церемония запуска прошла в рамках Петербургского международного экономического форума. По трассе М-11 между Петербургом и Москвой стартовало движение беспилотных грузовых автомобилей «Камаз».

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