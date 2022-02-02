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Владимир Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю

Владимир Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю

Владимир Путин в среду, 2 февраля, поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца.

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