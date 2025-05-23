Компания из Ленобласти расширит зону платной парковки в Петербурге

Платная парковка смогла в какой-то степени упорядочить дорожный хаос в центре Петербурга. Однако принятых мер все же недостаточно, и в начале этого года в Смольном начали обсуждать возможность расширения зоны платной парковки.
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