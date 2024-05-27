Голикова похвалилась результатами пенсионной реформы и предложила старикам ещё поработать

Татьяну Голикову трудно отнести к чиновникам, которые пользуются уважением в народе. Она постоянно подвергается критике, многие специалисты и вовсе считают всю её деятельность провальной, но, несмотря на это, чиновница сохраняет свой пост.
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