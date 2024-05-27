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Голикова похвалилась результатами пенсионной реформы и предложила старикам ещё поработать

Голикова похвалилась результатами пенсионной реформы и предложила старикам ещё поработать

Татьяну Голикову трудно отнести к чиновникам, которые пользуются уважением в народе. Она постоянно подвергается критике, многие специалисты и вовсе считают всю её деятельность провальной, но, несмотря на это, чиновница сохраняет свой пост.

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Комментарии
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Виктор Горшков
Видать президент к ней не равнодушен, но пойди докажи. Умор!
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13 час.
life style
Большое увеличение продолжительности жизни логично должно вести и к пропорциональному изменению пенсионного возраста. Но взвешено, продуманно, с категориями профессий, климатических зон, воспитанием внуков, волонтерством и т.п.
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12 час.

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