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Газета.ру

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Путин сравнил влияние противника на умы россиян с методами Геббельса

Путин сравнил влияние противника на умы россиян с методами Геббельса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что попытки влиять на умы россиян современным оружием схожи с методами министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса и российским властям важно реагировать на это своевременно.

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