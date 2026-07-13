Путин сравнил влияние противника на умы россиян с методами Геббельса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что попытки влиять на умы россиян современным оружием схожи с методами министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса и российским властям важно реагировать на это своевременно.
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