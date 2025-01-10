Бомбардировщик Су-34 ударил по опорнику ВСУ в Курской области

Группа украинских боевиков оказалась уничтожена в результате атаки сверхзвукового многоцелевого истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России по опорному пункту ВСУ на территории приграничных районов Курской области.
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