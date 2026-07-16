Исследование выявило возможность манипулирования ценой биткоина на Polymarket

Исследователи из Стэнфордского университета и Сингапурского университета менеджмента пришли к выводу, что пятиминутные прогнозные контракты на биткоин, используемые платформой Polymarket, могут создавать условия для манипулирования рыночной ценой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии