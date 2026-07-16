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Исследование выявило возможность манипулирования ценой биткоина на Polymarket

Исследование выявило возможность манипулирования ценой биткоина на Polymarket

Исследователи из Стэнфордского университета и Сингапурского университета менеджмента пришли к выводу, что пятиминутные прогнозные контракты на биткоин, используемые платформой Polymarket, могут создавать условия для манипулирования рыночной ценой.

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