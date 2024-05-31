Владимир Путин — игрок уровня 100. А Дюмин ещё на шаг ближе к Путину Чего нельзя будет простить Путину? «Если он не воспитает себе преемника»Михалков Случай – псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться собственным именем Анатоль Франс России можно сказать, повезло с Владимиром Путиным.
Чего нельзя будет простить Путину? «Если он не воспитает себе преемника»
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Эдуард Зубалов
"Чего нельзя будет простить Путину?" ... АПЛ К-141 «Курск»
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1 час.
Александр Николаевич
Путин не намного младше меня, поэтому представляю какое жесточайшее решето отбора он прошел в те же годы бардака и развала, когда уже не было ВПШ ( Высшая партийная школа - кто не знает). Афтор это тоже знает и прав, что выборы выборами, но не так КАК ВЫБИРАЛИ КЛОУНА в бандеровщине!
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15 мин.
ВС
Валерий Сорокин
Может быть вы одного возраста, но не похожи в своих взглядах, мышлении. И он не может представить себя в образе собачки в шляпе.
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1 мин.
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