Чего нельзя будет простить Путину? «Если он не воспитает себе преемника»

Александр Николаевич

Путин не намного младше меня, поэтому представляю какое жесточайшее решето отбора он прошел в те же годы бардака и развала, когда уже не было ВПШ ( Высшая партийная школа - кто не знает). Афтор это тоже знает и прав, что выборы выборами, но не так КАК ВЫБИРАЛИ КЛОУНА в бандеровщине!