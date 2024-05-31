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Чего нельзя будет простить Путину? «Если он не воспитает себе преемника»

Чего нельзя будет простить Путину? «Если он не воспитает себе преемника»

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Комментарии
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Эдуард Зубалов
&quot;Чего нельзя будет простить Путину?&quot; ... АПЛ К-141 «Курск»
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1 час.
Александр Николаевич
Путин не намного младше меня, поэтому представляю какое жесточайшее решето отбора он прошел в те же годы бардака и развала, когда уже не было ВПШ ( Высшая партийная школа - кто не знает). Афтор это тоже знает и прав, что выборы выборами, но не так КАК ВЫБИРАЛИ КЛОУНА  в бандеровщине!
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15 мин.
ВС
Валерий Сорокин
Может быть вы одного возраста, но не похожи в своих взглядах, мышлении. И он не может представить себя в образе собачки в шляпе.
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1 мин.

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