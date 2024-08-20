В Магадане и прилегающих районах продолжается установка систем фото- и видеофиксации

В Магадане и прилегающих районах продолжается установка комплексов фото- и видеофиксации. По словам губернатора Сергея Носова, 25 камер уже функционируют, еще 61 будет установлена и подключена к региональной системе безопасности в ближайшее время.
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