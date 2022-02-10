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Федерация фристайла России: «У Бурова индивидуальный план подготовки, выступление в командных соревнованиях не предусмотрены»

В Федерации фристайла России (ФФР) объяснили, почему Максим Буров не примет участие в командном турнире по фристайлу на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

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