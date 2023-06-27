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Расставлю точки над «ё»: качают тему «Шойгу зассал»

Расставлю точки над «ё»: качают тему «Шойгу зассал»

Классика бессмертна! А итальянская Corriere della Sera рядом с портретом Пригожина приводит классическую цитату Макиавелли: «Наемные войска бесполезны и опасны; никогда не будет ни прочной, ни долговечной та власть, которая опирается на наемное войско, ибо наемники честолюбивы, распущенны, склонны к раздорам, задиристы с друзьями и трусливы с врагом, вероломны и нечестивы; поражение их отсрочено лишь настолько, насколько отсрочен решительный приступ; в мирное же время они разорят тебя не хуже, чем в военное неприятель».

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