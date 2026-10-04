Приставы арестовали 115,5 тыс. рублей у организатора концертов Канье Уэста

Судебные приставы наложили арест в размере 115,5 тыс. рублей в отношении организатора анонсированных концертов американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛС Зеленский попроси...
- SS В Москве суд заоч...
- Путин отметил рол...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым