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Приставы арестовали 115,5 тыс. рублей у организатора концертов Канье Уэста

Приставы арестовали 115,5 тыс. рублей у организатора концертов Канье Уэста

Судебные приставы наложили арест в размере 115,5 тыс. рублей в отношении организатора анонсированных концертов американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге.

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