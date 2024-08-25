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Петербургский дневник

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Папа Римский опасается за свободу верующих на Украине

Папа Римский опасается за свободу верующих на Украине

Он призвал не трогать церкви Владимир Зеленский подписал законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с Россией, в частности, канонической Украинской православной церкви.

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