Папа Римский опасается за свободу верующих на Украине

Он призвал не трогать церкви Владимир Зеленский подписал законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с Россией, в частности, канонической Украинской православной церкви.
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