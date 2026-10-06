Трамп готов пожертвовать Лос-Анджелесом ради победы над Ираном

Глава Белого дома Дональд Трамп признался, что готов пожертвовать двумя крупными городами страны ради общей победы над Ираном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ "Хабиб знает, что...
- "Хабиб знает, что...
- АК «Агенты Кремля» д...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым