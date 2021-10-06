Золото и серебро упали несмотря на инфляцию цен на энергоносители

Во вторник серебро держалось лучше золота, но оба драгметалла упали, поскольку западные фондовые рынки выросли после последней распродажи, а цены на энергоносители для европейских потребителей снова подскочили, установив новые рекордные максимумы.
Во вторник серебро держалось лучше золота, но оба драгметалла упали, поскольку западные фондовые рынки выросли после последней распродажи, а цены на энергоносители для европейских потребителей снова подскочили, установив новые рекордные максимумы.
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