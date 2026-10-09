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Курские новости

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В Курской области выявили 115 миграционных нарушений

В Курской области выявили 115 миграционных нарушений

Операция «Нелегал-2026» выявила в Курской области 115 миграционных нарушений, 13 иностранцев выдворят из страны.

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