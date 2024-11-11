Дороже только в Москве и Питере: почему в Казани взлетели цены на аренду жилья

Аренда «двушки» в Казани достигла 50 тысяч рублей в месяц, «однушки» – 40 тысяч. Однако спрос на съемное жилье продолжает расти, так как квартиры в столице Татарстана стали очень дорогими, а ипотека практически умерла.
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