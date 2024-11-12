В парке Победы в Москве собирают гигантский елочный шар

На Поклонной горе стартовали работы по сборке одного из самых знаковых новогодних украшений Москвы. Гигантский елочный шар диаметром 17 метров и высотой 20 метров впервые был установлен у входа в парк Победы в преддверии празднования нового 2020 года.
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