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  • Дмитрий Гурин
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Politico: Франция применила против Дурова закон, который ранее не использовался

Politico: Франция применила против Дурова закон, который ранее не использовался

Два из шести обвинений, предъявленных жандармерией Франции основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, привлекли меньше внимания по сравнению с остальными, но вызвали значительный резонанс в технологическом секторе.

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