МОСКВА, 28 декабря, ФедералПресс. Американский Институт ответственного государственного управления Куинси присвоил главарю киевского режима Владимиру Зеленскому титул главного неудачника 2023 года во внешней политике.
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