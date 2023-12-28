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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В США признали Зеленского «главным неудачником» 2023 года

В США признали Зеленского «главным неудачником» 2023 года

МОСКВА, 28 декабря, ФедералПресс. Американский Институт ответственного государственного управления Куинси присвоил главарю киевского режима Владимиру Зеленскому титул главного неудачника 2023 года во внешней политике.

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