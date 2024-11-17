Форум «Семья – основа мира» собрал в Астрахани более 2,5 тысяч человек

Участниками Межрегионального открытого мероприятия по укреплению традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей стали руководители области, депутаты Госдумы РФ, духовенство, семьи, студенты и даже школьники.
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