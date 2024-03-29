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  • Гарий Щерба
    Ха ха ха , а она там вообще была ,  ДЕМОКРАТИЯ  то ...???!!???Байден заявил о п...
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    Все то что делается против коренного народа России, а значит против государства Российского является изменой интерес...Судить за госизме...
  • Михаил Пантюхин
    Все то что делается против коренного народа России,  а значит против государства Российского является изменой интерес...Судить за госизме...

Крымчанин попрыгал на машине соседа за 159 тысяч рублей

Крымчанин попрыгал на машине соседа за 159 тысяч рублей

Крымчанин устроил себе небольшое развлечение за 159 тысяч рублей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», житель Сакского района завил в полицию о повреждении его автомобиля: кто-то разбил ему лобовое стекло.

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