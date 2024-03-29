Крымчанин попрыгал на машине соседа за 159 тысяч рублей

Крымчанин устроил себе небольшое развлечение за 159 тысяч рублей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», житель Сакского района завил в полицию о повреждении его автомобиля: кто-то разбил ему лобовое стекло.
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