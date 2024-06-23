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Возможность выпуска цифровой валюты изучают 19 стран Ближнего Востока и Центральной Азии

Возможность выпуска цифровой валюты изучают 19 стран Ближнего Востока и Центральной Азии

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Почти две трети стран Ближнего Востока и Центральной Азии изучают возможность внедрения центрального банка цифровой валюты в качестве способа расширения доступа к финансовым услугам и повышения эффективности трансграничных платежей, отмечают аналитики Международного валютного фонда.

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