Возможность выпуска цифровой валюты изучают 19 стран Ближнего Востока и Центральной Азии

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Почти две трети стран Ближнего Востока и Центральной Азии изучают возможность внедрения центрального банка цифровой валюты в качестве способа расширения доступа к финансовым услугам и повышения эффективности трансграничных платежей, отмечают аналитики Международного валютного фонда.