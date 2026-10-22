“Multiple protesters were removed from Donald Trump’s rally at South Carolina’s Clemson University on Wednesday, including one who was apparently punched by a rally attender – to the U.
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