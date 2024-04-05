Суд конфисковал Chevrolet у любительницы пьяного вождения

Суд изъял Chevrolet у пьяного водителя. Как ранее сообщал портал Avtospravochnaya.com, с 25 июля 2022 года в России введена возможность конфискации, то есть принудительного изъятия без компенсации, транспортных средств с серьёзными нарушениями ПДД и обращения их в государственную собственность (июль 2022 года) ФЗ 14 мая № 258-ФЗ "О внесении изменений в статьи 31 и 150 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации").